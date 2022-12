Foto: Divulgação/Astramab

A Travessia Salvador-Mar Grande registra bom movimento de embarque nos terminais Náutico da Bahia, na capital, e no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, nesta sexta-feira (30).

O sistema, que está atendendo os passageiros com oito embarcações no momento, preparou uma operação especial para as fetas de final de ano com possibilidade de aumentar a frota à disposição de quem faz a viagem para 10.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), os horários da saída estão acontecendo de meia em meia hora e a última saída de Mar Grande será feita às 18h. Já a última de Salvador está programada para às 19h30.

É esperado que o fluxo de passageiros saindo de Salvador para os festejos do Ano Novo na Ilha de Itaparica, através da Travessia Salvador-Mar Grande, seja intenso a partir do meio dia.

Caso haja necessidade, a Travessia reduz o tempo de espera entre as embarcações de meia hora para 15 minutos.

Os catamarãs da Travessia Salvador-Morro de São Paulo operam também sem restrições e com expectativa de grande movimento de embarque.

Ao todo, seis catamarãs estão à disposição do tráfego e a previsão é que todos façam a travessia para o Morro com lotação completa nesta sexta-feira. Os usuários contarão ainda com horários às 10h30, 13h e 14h30.

Já na saída de Morro para Salvador, os próximos horários são 11h30, 14h e 15h.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.