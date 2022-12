Travessia Salvador-Mar Grande registra fluxo tranquilo nesta quarta (21)

Foto: Divulgação / Astramab

As travessias Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo operam com baixo movimento e sem filas de embarque no Terminal Náutico, nesta quarta-feira (21).

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as escunas de turismo do “Passeios às Ilhas” da Baía de Todos-os-Santos também estão em tráfego e registram procura moderada.

O sistema começou a operar às 5h, quando a primeira lancha deixou o Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. De Salvador, a primeira saída ocorreu no horário normal, às 6h30.

Na Travessia Salvador-Mar Grande, seis embarcações estão à disposição do tráfego e duas em reserva técnica, que atendem aos passageiros com saídas pontuais de meia em meia hora dos terminais. Existe também a possibilidade de abertura de horários extras quando a demanda de usuários exige.

A expectativa da Astramab é que o movimento de saída da cidade para o Natal se intensifique a partir da tarde desta quinta-feira (22).

Na Operação Natal o sistema poderá operar até com 10 embarcações, caso o movimento de passageiros exija. Neste caso, as saídas do Terminal Náutico podem ser de 15 em 15 minutos.

Nesta quarta (21), o último horário saindo de Mar Grande está programado para as 18h. Em Salvador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico às 18h30.

Morro de São Paulo e escunas

Na Travessia Salvador-Morro de São Paulo, segundo a Astramab os usuários contam com o sistema operando normalmente, com os catamarãs fazendo a viagem direta entre a capital e a Ilha de Tinharé. A duração média é de 2h e 20m.

A Astramab informa que ainda que existem passagens para os períodos de Natal e Ano Novo, mas recomenda aos usuários que antecipem a compra para viajar com comodidade.

Na operação Natal/Réveillon, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo contará com uma frota de seis catamarãs.

As passagens podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal Náutico da Bahia, ou pela internet, pelos sites da Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro.

De Salvador para o Morro a passagem custa R$ 149,61. Já do Morro para a capital, custa R$ 138,71. O pagamento pode ser feito com cartão de débito ou cartão de crédito. Do Terminal Náutico, o primeiro catamarã vai sair às 9h. As partidas seguintes ocorrem às 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas de Morro de São Paulo acontecem às 9h, 11h30, 14h30 e 15h.

Para quem programou fazer nesta quarta o passeio de escunas na Baía de Todos-os-Santos, as escunas de turismo começaram a sair às 8h do Terminal Náutico. No roteiro do tour, ocorrem duas paradas: uma na Ilha dos Frades e outra em Itaparica. As escunas retornam a Salvador às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.