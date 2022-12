Travessia Salvador – Mar Grande tem embarque moderado

Travessia Salvador – Mar Grande tem fluxo moderado

A travessia marítima Salvador-Mar Grande tem fluxo moderado de passageiros, sem filas para embarque no Terminal de Vera Cruz, na ilha de Itaparica, e no Terminal Náutico da Bahia, em Salvador. O sistema iniciou as operações às 5 horas da manhã deste domingo (4).

A exemplo de Salvador, a Ilha de Itaparica tem manhã de sol forte nos dois municípios – Vera Cruz e Itaparica. A Baía de Todos-os-Santos registra boas condições de navegação, com mar calmo e ventos fracos. Seis embarcações atendem aos usuários, fazendo saídas a cada 30 minutos.

O último horário do dia saindo de Mar Grande será às 18h, e de Salvador, às 19h30. Aos domingos e feriados, a passagem custa R$ 9,80, no sentido de Salvador para Mar Grande. Já no sentido inverso, a tarifa custa R$ 8,20.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

Também operam normalmente neste domingo os catamarãs da Travessia Salvador-Morro de São Paulo, bem como as escunas que fazem o tour pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos.

Para quem vai para o Morro, o embarque é tranquilo. O primeiro catamarã zarpou do Terminal Náutico às 9h. Depois, ocorrem mais três saídas: 10h30, 13h e 14h30. No sento do Morro para a capital, as próximas saídas acontecem 11h30, 14h30 e 15h. A primeira ocorreu às 9h.

Já as escunas têm intensa procura por baianos e turistas. O passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos tem no roteiro paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. As escunas começaram a sair às 8h do Terminal Náutico e retornam às 17h30. A tarifa é R$ 100 por pessoa.

