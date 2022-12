Travessia Salvador-Mar Grande tem embarque sem filas nesta quinta-feira (Foto: Divulgação/Astramab)

Com movimento moderado nos terminais Náutico da Bahia, em Salvador, e no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, a Travessia Salvador-Mar Grande atende aos usuários com horários de saída a cada 30 minutos desde o início das operações, às 5h. O embarque ocorre de forma imediata. Na manhã desta quinta-feira (22), o sistema opera com seis embarcações, mas caso o fluxo de passageiros cresça, outras quatro lanchas podem reforçar as operações.

As lanchas fazem o percurso entre a capital e Mar Grande em tempo médio de 40 minutos, e trafegam em boas condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos. A previsão é de que o movimento de saída da cidade cresça mais a partir das 12h, por causa dos os festejos de Natal. A última saída do Terminal Náutico está programada para às 18h30 desta quinta. Do Terminal de Vera Cruz, em Mar Grande, a última embarcação sairá às 18h.

Tarifas – De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados, o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,10, e domingos e feriados, R$ 11,60.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

A Travessia Salvador-Morro de São Paulo também opera normalmente nesta quinta e registra bom movimento de venda de passagens nos guichês do Terminal Náutico da Bahia. De Salvador, o primeiro catamarã zarpa às 9h do Terminal Náutico.

Depois deste primeiro horário, os usuários dispõem de mais três horários: 10h30, 13h e 14h30. Do Morro de São Paulo saem catamarãs às 9h, 11h30, 14h30 e 15h. De Salvador para o Morro, a passagem custa R$ 149,61.

Já do Morro para a capital, o preço é menor: R$ 138,71. O pagamento pode ser feito com cartão de débito ou cartão de crédito.

Escunas

Também operam normalmente, nesta quinta-feira, as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía-de-Todos-os-Santos. As escunas começaram a sair às 8h do Terminal Náutico. No roteiro do tour, são feitas paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno às 17h30 para Salvador. A tarifa do passeio é R$ 100.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.