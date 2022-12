Travessia Salvador-Mar Grande tem embarque tranquilo; veja

Foto: Divulgação/Astramab

O movimento de embarque na Travessia Salvador-Mar Grande é tranquilo neste domingo (25) de Natal. Tanto no Terminal Náutico da Bahia, na capital, como no Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, os passageiros encontram embarque sem filas. Os horários de saída são a cada 30 minutos.

O sistema está opera com seis embarcações em tráfego e outras quatro em reserva técnica, que podem ser acionadas caso o movimento de embarque exija. A previsão é de que o fluxo de usuários seja maior a partir das 13h devido ao movimento de retorno das pessoas que foram para localidades da Ilha neste final de semana.

A maré baixa prolongada interfere pouco nas operações da Travessia Salvador-Mar Grande neste domingo. O serviço será suspenso das 10h às 11h, ou seja, somente dois horários serão prejudicados, e serão compensados com horários extras, caso ocorra concentração de passageiros nos terminais.

Os últimos horários da travessia neste domingo serão feitos normalmente. De Mar Grande, a última saída ocorrerá às 18h. Já de Salvador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico às 19h30.

Tarifas – De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,10 e domingos e feriados, R$ 11,60.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Os catamarãs de Salvador e Morro de São Paulo operam normalmente neste domingo, com quatro horários para os usuários. Do Terminal Náutico, em Salvador, o primeiro catamarã partirá às 9h, e depois ocorrem saídas às 10h30, 13h e, a última, às 14h30.

Já do Terminal de Morro de São Paulo, o primeiro catamarã sai também às 9h e os horários seguintes ocorrem às 11h30, 14h30 e 15h. A passagem custa R$ 149,61, de Salvador para Morro, e R$ 138,31, no sentido inverso. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou débito.

Passeio às Ilhas

As escunas de turismo que operam o tradicional “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos-os-Santos têm bom movimento de embarque no Terminal Náutico. As escunas começaram a sair às 8h.

No roteiro estão programadas duas paradas: uma na Ilha dos Frades e outra em Itaparica. O retorno a Salvador ocorre às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100.

