Travessias para Mar Grande e Morro têm esquema de fim de ano

As travessias Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo vão operar com capacidade total durante o Natal: 16 embarcações (10 lanchas e seis catamarãs) estarão sempre à disposição do tráfego para atender aos usuários. Este mesmo esquema operacional vai funcionar durante o ano novo.

Também vão operar com capacidade total as escunas que fazem o tradicional passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos, que têm a expectativa de registrar grande procura durante todo o final de ano.

Na Travessia Salvador-Mar Grande, os usuários serão atendidos das 5h às 18h, no sentido de Mar Grande para a capital, e das 6h30 às 19h30, no sentido inverso. Os horários de saída dos terminais Náutico da Bahia e Vera Cruz serão sempre pontuais, a cada 30 minutos, com possibilidade de saídas extras quando o fluxo de passageiros exigir.

Tarifas

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,10, e domingos e feriados, R$ 11,60.

Confira os horários da Travessia Salvador-Mar Grande:

De Salvador para Mar Grande – 06:30h, 07:00h, 07:30h, 08:00, 08:30h, 09:00h, 09:30h, 10:00h, 10:30h, 11:00h, 11:30h, 12:00h, 12:30h, 13:00h, 13:30h, 14:00h, 14:30h, 15:00h, 15:30, 16:00h, 16:30h, 17:00, 17:30h, 18:00, 18:30h e 19:00h e 19:30h.

De Mar Grande para Salvador – 05:00h, 05:30h, 06:00h, 06:30h, 07:00h, 07:30h, 08:00h, 08:30h, 09:00h, 09:30h, 10:00h, 10:30h, 11:00h, 11:30h, 12:00H, 12:30h, 13:00h, 13:30h, 14:00h, 14:30h, 15:00h, 15:30, 16:00h, 16:30h, 17:00h, 17:30h e 18:00h.

Passagens para Morro de São Paulo estão à venda

Um dos destinos mais procurados do litoral baiano, Morro de São Paulo, que fica na Ilha de Tinharé, município de Cairu, tem expectativa de receber milhares de visitantes durante o final de ano, principalmente no Réveillon.

Para quem programou passar o Natal e Ano Novo no Morro, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) recomenda a compra antecipada de passagens.

Na operação Natal/Réveillon, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo contará com uma frota de seis catamarãs. As passagens podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal Náutico da Bahia, ou pela internet, nos seguintes endereços:

De Salvador para o Morro, o bilhete custa R$ 149,61. Já do Morro para a capital, a passagem custa R$ 138,71. O pagamento pode ser feito com cartão de débito ou cartão de crédito.

Horários – Do Terminal Náuticos, os catamarãs saem para o Morro de São Paulo nos seguintes horários: 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já do Terminal de Morro de São Paulo, as saídas são às 9h, 11h30, 14h30 e 15h.

Passeio às Ilhas

Programa muito requisitado pelos turistas que chegam a Salvador e também pelos soteropolitanos, o passeio de escunas pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos também vai atender normalmente durante o Natal e Ano Novo.

As escunas saem do Terminal Náutico a partir das 8h, retornando a Salvador às 17h. No roteiro do tour, são feitas paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. A tarifa do passeio é R$ 100 por pessoa e o bilhete é vendido nos guichês do terminal Náutico.

