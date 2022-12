Já está sabendo que o TRT SP teve validade prorrogada no último edital? É isso mesmo, agora os candidatos às vagas têm mais uma chance de ingressar nessa área tão disputada.

Durante uma sessão do Órgão Especial do Tribunal, que foi realizada no dia 12 de dezembro, segunda-feira, foi tomada a decisão unânime da prorrogação da data para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho.

O concurso do TRT SP vem sendo muito aguardado pelos concurseiros, pois essa é a chance de ingressar no Órgão Público e adquirir estabilidade financeira e segurança no cargo escolhido.

Quer saber mais sobre como vai ficar o edital prorrogado e o que fazer para garantir uma vaga para os cargos do TRT SP? Então não deixe de nos acompanhar até o final e descubra tudo sobre esse competitivo concurso!

Saiba para quando foi marcado o concurso da TRT SP

O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo prorrogou o prazo de validade do concurso por mais dois anos. A decisão foi tomada em sessão do Órgão Especial.

Com essa data estendida, os candidatos vão ganhar um tempo extra. Sendo assim, mais aprovados poderão ser chamados.

Durante o período da pandemia do Covid-19, o Conselho Nacional Justiça suspendeu a contagem do prazo de validade, por isso, desde março de 2020 até janeiro de 2022 as datas ficaram congeladas.

No entanto, o prazo que se encerrava no dia 4 de março de 2023 ganhou um respiro. Assim, sua validade agora se estendeu por mais 2 anos e vai até o dia 4 de março de 2025. Vale lembrar que em foi quando ocorreu o último concurso do TRT SP.

Sendo assim, a oportunidade que você tanto queria ganhou uma prorrogação e sua chance de investir na profissão agora tem um prazo a mais.

Confira quais os cargos disponíveis para o concurso do TRT SP

Se você sonha em entrar para o mundo dos servidores públicos, essa é uma grande oportunidade para quem deseja ingressar nessa área. Isso porque, com a data de validade do último edital para o concurso do TRT SP prorrogado, as chances de você conseguir um cargo são maiores.

De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, são até 597 vagas com possibilidade de ocupação pelos aprovados do concurso em validade.

As vagas disponíveis são para o cargo de Analista, que conta com 215 oportunidades, 342 vagas para Técnico e 40 cargos vagos de Auxiliar. Porém, no edital publicado em 2018, as vagas disponíveis eram para Técnicos e Analista Judiciário.

Sabe-se que a oferta do concurso abrange 320 vagas imediatas para ensino médio, médio/técnico e superior. Para o cargo de Técnico Administrativo foram liberadas 144 vagas imediatas, sendo a que mais se destacou, devido ao nível médio exigido.

Saiba o que estudar para as provas do concurso do Tribunal Regional

O principal elemento para garantir uma vaga em concursos é o estudo. Assim, investir em cursos preparatórios e ter uma rotina bem organizada aumentam as suas chances.

Geralmente, as provas objetivas exigem conhecimento sobre a área escolhida pelo inscrito, e no concurso do TRT SP foi possível se inscrever para mais de um cargo pois as provas foram realizadas em turnos diferentes.

Sabe-se que na prova objetiva havia 60 questões para Técnico, enquanto 20 eram de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos.

Já para Analista, a avaliação contava com 70 questões, sendo 40 de conhecimentos específicos e 30 de conhecimentos básicos.

A FCC (Fundação Carlos Chagas) foi a banca organizadora.

Veja um resumo do concurso do TRT SP

A prorrogação do último edital do TRT SP aumentou as chances para quem deseja conquistar o emprego dos sonhos.

Isso porque, os cargos para Técnico Judiciário e Analista Judiciário contam com uma remuneração bem atrativa. Por isso, foque nos estudos e seja persistente diante da oferta de vaga, pois isso garante mais chances para o candidato.

De acordo com a Estrutura Remuneratória Atual do Órgão, os salários iniciais para o Técnico Judiciário é de R$3.163,07 e pode chegar a até R$4.749,33.

Já para o Analista Judiciário, a remuneração inicial é de R$5.189,71 e vai até R$7.792,30. Além disso, os valores ainda podem subir se somados aos benefícios disponíveis para cada cargo.

Por fim, essa é uma excelente oportunidade para quem deseja mais estabilidade financeira e familiar. O post de hoje tinha o objetivo de informar tudo sobre o famoso concurso do TRT SP.

Nessa época é um bom momento para escolher que prova você gostaria de fazer para melhorar o seu futuro profissional, assim, siga em frente!

Desejamos boa sorte ao prestar concurso!