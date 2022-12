Truvid organiza evento com o tema da Copa do Mundo para agradecer publishers brasileiros

A Truvid, uma startup israelense de Tecnologia em Vídeos, organizou recentemente um evento de markenting com o tema da Copa do Mundo no Bourbon Street Music Club em São Paulo, para comemorar junto aos seus parceiros publishers, toda a contribuição e o trabalho realizado durante esse ano. O evento destacou essa colaboração, parceria e o comprometimento, como pilares fundamentais para o sucesso.

Liderada pelo CEO Roee Lichtenfeld e pelo CPO Ron Nahum, o time da Truvid esteve presente fazendo com que o evento tivesse um ar descontraído e ao mesmo tempo informativo.

Conhecidos por seu sólido relacionamento com os publishers, Roee e Ron promoveram esse evento como um sinal de agradecimento pela dedicação e o empenho de todos. “Viemos ao Brasil com muitas expectativas mas não sabíamos bem o que iríamos encontrar”,diz Ron. “Queríamos nos aproximar dos publishers e provedores de conteúdo e tivemos uma experiência incrível. As pessoas aqui são tão calorosas e receptivas. Agora temos a impressão de que o Brasil é a nossa segunda casa.”

Uma série de editores líderes de mercado com os quais a Truvid colabora como Climatempo, IG, Webedia Group entre muitos outros, compareceram para compartilhar suas ideias sobre o futuro dos espaços para anunciantes, as inúmeras oportunidades no mercado brasileiro, a chave para colaborações bem sucedidas e a importância de presença local. Mas o diferencial do evento foi quando o parceiro de conteúdo da Truvid Benjamin Back – apresentador do “Arena SBT” e criador do “60 segundos do Benja” e do “Canal do Benja” –

falou sobre marketing digital, futebol e a importância de estabelecer parcerias nesse mercado.

Isso marcou a entrada da Truvid na distribuição de conteúdo gerado por influenciadores como o Benja, além de fortalecer a sua já sólida posição no setor esportivo.

“É um grande prazer trabalhar com a Truvid, uma empresa de tecnologia israelense, hoje o país que mais investe em tecnologia e com um grande número de startups.”’ disse Benja.

Além de Benja, outro parceiro de conteúdo da Truvid, Ricardo Ventura, renomado Youtuber, Psicanalista e Cientista Comportamental, hoje com o canal “Não minta pra mim” e apresentador do programa “Linha de Frente” da Jovem Pan, compareceu para conhecer pessoalmente o time da Truvid.

O evento foi realmente especial com muita troca de experiências e informações entre os participantes.No final, todos receberam uma camisa oficial da Seleção Brasileira com seus nomes de forma, além de um kit contendo balde de cerveja, cervejas, tabela da Copa do Mundo e gelos artificiais. E é claro que não poderia faltar boa música, com uma super banda e uma cantora trazida diretamente da Califórnia.

Este evento é um dos muitos em que a Truvid se posiciona no cenário B2B, unindo parceiros e oportunidades para relacionamentos duradouros na indústria de tecnologia de anúncios.

“Muito obrigado a todos os nossos amigos, publishers e parceiros de negócios. Foi um prazer recebê-los e estamos ansiosos para o nosso crescimento junto com vocês” – conclui Roee.