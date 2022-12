Foto: Divulgação

O Big Brother Brasil é um fenômeno da televisão brasileira. O reality show, que em 2023 chega à 23ª edição, é cercado de expectativa, torcidas, engajamento, patrocinadores e bastante dinheiro. Confira tudo que já se sabe sobre o BBB 23:

O Big Brother Brasil 2023 estreia no dia 16 de janeiro.

Quem será o apresentador do BBB 23?

Tadeu Schmidt comandará pela segunda vez o reality show. O ex-apresentador do Fantástico substituiu Tiago Leifert no programa em 2022.

Quando sai a lista oficial de participantes do BBB 23?

A TV Globo não confirmou a data em que serão anunciados os participantes. Em 2022, os nomes foram divulgados três dias antes do primeiro dia do programa.

Quem são os participantes especulados no BBB 23?

Wanessa Camargo é um dos nomes especulados no “Camarote” desta edição. A cantora teria, inclusive, atencipado o aniversário do filho por causa do reality show, de acordo com Léo Dias, do Metrópoles.

Além dela, nomes como Cleo Pires, Romulo Arantes Neto, Paula Fernandes, Vitão, Lexa e Arthur Zanetti aparecem na relação.

As influenciadoras Sofia Santino e Dora Figueiredo também foram ventiladas como possíveis novas “sisters”.

Caroline Dallarosa, a Arminda de ‘Além da Ilusão’, é outro nome que deve estar no ‘Big Brother Brasil 23’. De acordo com informações do jornal EXTRA, a atriz de 24 anos já é dada como certa no elenco do Camarote.

Vai ter casa de vidro no BBB 23?

A competição terá a volta da Casa de Vidro antes mesmo do reality ir ao ar. Segundo informações da Globo, o espaço será novamente montado em um shopping, onde as pessoas confinadas serão vistas por quem passar pelo local. Porém, ainda não se sabe quantas pessoas participarão da dinâmica, nem quando que ela vai acontecer.

O que já foi revelado sobre o BBB 23?

A nova edição terá todas as dinâmicas que o público já está acostumado: prova do líder, do anjo, bate-volta, provas de resistência e as festas. Os participantes também seguem divididos entre os “pipocas” e os “camarotes”. As principais novidades envolvem a premiação final e a confirmação da casa de vidro antes do início do programa.

Qual será o valor do prêmio do BBB 23?

O vencedor terá possibilidade de ganhar mais do que R$ 1,5 milhão. Os detalhes sobre esta dinâmica, no entanto, ainda não foram divulgados.

Quando acabará o BBB 23?

O “BBB 23” ainda não tem data de encerramento confirmada. A última edição do programa foi prolongada e contou com 100 dias de exibição.

Quantos participantes terão no BBB 23?

A Globo ainda não divulgou essa informação. Em 2022, entraram na casa 10 participantes do “Camarote” e 10 “Pipoca”. No entanto, durante a dinâmica, mais dois brothers entraram no reality show.

