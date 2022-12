‘Tudo que somos é graças a você’

Foto: Reprodução / Instagram

Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, se despediu do pai com uma postagem no Instagram. O Rei do Futebol morreu nesta quinta-feira (29). Ela publicou uma foto da mão do ex-jogador, amparada por outras, de filhos e netos.

“Tudo que nos somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descance em paz”, escreveu a empresária de 55 anos.

Kelly é filha do primeiro casamento de Pelé, com Rosemeri dos Reis Cholbi. Além dela, Edinho, também filho deste casamento, fez uma postagem em homenagem ao pai.

“Vai com Deus, meu Pai”, escreveu ele. A filha dele, Stephany Nascimento, fez um longo texto, se despedindo do avô. “Ô vôzinho, você cumpriu a sua missão aqui na terra e esta na luz agora! Fica com Deus. Tudo que nossa família é, foi graças a você. Que honra e felicidade ser sua neta e poder ter vivido momentos maravilhosos ao seu lado e da nossa família”, escreveu a jovem.

“Gratidão vô. Obrigada por ter trazido meu pai e os irmãos dele pro mundo. Obrigada por ter escolhido a gente pra ser sua família. Obrigada por tudo que fez por todos nós sempre sem medir esforços. Já já a gente se encontra! Te amo pra sempre”, disse ela, que postou um vídeo de momentos dos dois.

Além de Kelly e Edinho, Pelé é pai de Jeniffer, Flávia, Joshua, Celestre e Sandra – que morreu em 2006, vítima de um câncer de mama.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.