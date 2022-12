Turista desaparece em mar de Guarajuba ao tentar resgatar filho

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um turista de Goiás desapareceu na praia de Guarajuba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, após entrar no mar para tentar resgatar o filho do afogamento. O caso aconteceu no sábado (3) e, até este domingo (4), ele não havia sido encontrado.

De acordo com o g1, o homem, de prenome Danilo, entrou no mar por volta das 18h para resgar o menino, que tem 10 anos. A criança conseguiu se salvar com a ajuda de outros banhistas, mas o turista desapareceu em seguida.

A Defesa Civil de Camaçari informou que foi chamada às 18h30, mas os salva-vidas do órgão ficam presentes nas praias até às 17h. O órgão afirmou que foi informado da situação, e deu alerta a todos os salva-vidas dos 42 km da Costa de Camaçari. Neste domingo, agentes dos dois órgãos estão fazendo o monitoramento e as buscas para encontrar a vítima.

