TV Bahia anúncia 2ª edição do ‘Talentos da Comunidade’

Foto: Reprodução / TV Bahia

A TV Bahia anunciou no início da tarde desta segunda-feira (19) a nova temporada do ‘Talentos da Comunidade’. A competição promove batalhas entre cantores do bairros de Salvador e também região metropolitana.

Os interessados devem enviar um vídeo cantando uma música para o WhatsApp da TV Bahia: (71) 98718-6000. A gravação deve ter no máximo 1 minuto e 30 segundos.

Os novos participantes da atração musical serão anunciados no dia 9 de janeiro durante o Bahia Meio Dia. Vale destacar que a nova edição seguirá o mesmo formato da anterior onde o público de casa é quem escolhe os competidores.

A primeira temporada foi vencida por Laio Lopes, de 30 anos, morador do bairro de São Rafael, em Salvador. Uma participante que também se destacou foi Brenda Helen, de 19 anos, que atualmente disputa o título no ‘The Voice Brasil’. Ela virou as 4 candeiras e é do Time do hexacampeão Michel Teló.

Final no Festival de Verão

Uma das grandes novidades para a edição é a finalíssima! Que será feita de um dos palcos do Festival de Verão, evento que acontece nos dias 28 e 29 de janeiro, no Parque de Exposições, em Salvador.

“Os bastidores da música, do entretenimento é muito rico. Ali a gente vai dar oportunidade para eles conhecerem as passagens de som entender como funciona a preparação de um grande artista, como tudo acontece, em altíssimo nível de um grande festival”, disse Gabriela Gaspari, head da Bahia Eventos.

