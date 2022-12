UCB realiza Vestibular de Medicina 2023 na manhã deste domingo (4)

A Universidade Católica de Brasília (UCB) aplica amanhã, dia 4 de dezembro, as provas do Vestibular de Medicina 2023. De acordo com o edital, a aplicação será no período da manhã, das 9h às 13h deste domingo (horário de Brasília).

Segundo a UCB, o processo seletivo contará com locais de prova no Distrito Federal, em Minas Gerais, em Pernambuco e em Tocantins. Os candidatos podem consultar onde realizarão o exame por meio do site da UCB.

Os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência pois não será permitido o acesso após o fechamento dos portões. É necessário levar documento oficial de identificação com foto e caneta de tinta azul ou preta.

Provas

De acordo com o edital, a avaliação do Vestibular de Medicina 2023 será composta por uma Prova de Redação e por uma Prova Objetiva, comuns a todos os candidatos. O conteúdo das provas objetivas foi definido a partir dos objetos de conhecimento das quatro áreas definidas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesse sentido, haverá questões sobre:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa e Língua Inglesa);

Matemática e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Física, Química e Biologia);

Ciências Humanas e suas Tecnologias.

A oferta total da UCB é de 100 vagas no curso de Medicina para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023. Conforme o edital, a publicação do resultado final será feita em até 10 dias úteis por meio do site da UCB.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Uesb abre prazo para pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023; saiba mais.