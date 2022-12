UDESC recebe inscrições para Vestibular de Verão com oferta de 1,5 mil vagas

A Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) está com inscrições abertas para o Vestibular de Verão 2023, com a oferta de quase 1,5 mil vagas em 52 cursos presenciais e a distância ministrados em 13 cidades. De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas.

Ainda conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site do processo seletivo. O período de inscrição segue aberto até o dia 16 de janeiro de 2023.

As vagas são para 49 cursos de graduação ministrados nos campi de Laguna, Balneário Camboriú, Ibirama, Chapecó, Pinhalzinho, Lages, São Bento do Sul, Joinville e Florianópolis.

Vestibular de Verão 2023

De acordo com o edital, o Vestibular de Verão 2023 da UDESC contará duas modalidades de seleção: aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e análise do histórico escolar, considerando a Média Final Geral de conclusão do Ensino Médio.

O edital indica ainda que a universidade vai aceitar as notas das edições do Enem ocorridas em 2018, 2019, 2020 ou 2021. Portanto, para participar por este critério de seleção, os candidatos deverão indicar uma dessas edições.

Já a seleção via Média Final do Ensino Médio exige que os candidatos enviem o histórico escolar com o registro das notas. Nesse caso, a universidade vai avaliar as notas obtidas ao longo do Ensino Médio (1º, 2º, 3º e, se for o caso, 4º ano). Conforme o edital, se o histórico escolar apresentar notas diferentes do padrão de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) ou conceitos não numéricos, o/a candidato/a deverá enviar, junto com o histórico escolar, uma declaração de conversão de notas emitida por sua escola.

De acordo com o cronograma do Vestibular de Verão 2023, a divulgação do resultado final, com o Listão de Classificados em 1ª chamada, está prevista para o dia 7 de fevereiro de 2023. A UDESC deve publicar orientações para as matrículas na mesma data.

Acesse o site da UDESC para mais informações.

