UECE divulga concorrência e locais de prova da 2ª fase do Vestibular 2023/1

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) divulgou nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro, a concorrência e os locais de prova da 2ª fase do Vestibular 2023/1. Desse modo, os candidatos aprovados na 1ª fase já podem consultar onde realizarão as provas da 2ª fase por meio do Cartão de Informação, disponível no site da UECE.

De acordo com a UECE, nesta 2ª fase do Vestibular 2023/1, os três cursos mais concorridos são os de Medicina, com 261,11 candidatos por vaga (c/v), Enfermagem, com 139,05 c/v e Psicologia, com 131,92 c/v.

Vestibular 2023

Segundo o cronograma, as provas da 2ª fase serão aplicadas em 11 e 12 de dezembro, no período das 9h às 13h. Conforme o edital, haverá locais de prova em diversas cidades do Ceará para as quais há oferta de vagas.

O edital estabelece ainda que a avaliação será composta por uma Prova de Redação em Língua Portuguesa e por três Provas de Conhecimentos Específicos, cuja composição varia de acordo com o curso escolhido.

A oferta total da UECE é de 2.358 vagas nesta edição do processo seletivo. Do total das vagas, 1.204 são para os cursos da capital e outras 1.154 para cursos ministrados nos campi do interior do Ceará. As oportunidades estão distribuídas pelos campi da UECE localizados em Fortaleza, Tauá, Itapipoca, Cratéus, Limoeiro do Norte, Quixadá, Iguatu.

A publicação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 13 de janeiro de 2023. Na mesma data a UECE deve divulgar as orientações para as matrículas dos convocados em 1ª chamada.

Como foi a 1ª fase?

A UECE aplicou as provas da 1ª fase no dia 6 de novembro. A Prova de Conhecimentos Gerais foi composta por questões sobre as seguintes áreas do conhecimento: Ciências Humanas (Filosofia, Geografia, História e Sociologia); Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química); e Linguagens e Códigos: (Educação Física, Língua Estrangeira e Língua Portuguesa).

