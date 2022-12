UEG aplica hoje as provas do Vestibular 2023/1 para mais de 13 mil candidatos

Na tarde deste domingo, dia 11 de dezembro, a Universidade Estadual de Goiás (UEG) aplica as provas do Vestibular 2023/1. De acordo com o edital, a aplicação das provas será no período das 13h10 às 17h10. A universidade espera 13.422 candidatos para as provas.

Ainda conforme o edital, os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h e fechados, pontualmente, às 13h (horário de Brasília). Não será permitida a entrada de estudantes após o fechamento dos portões.

Haverá locais de prova em Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Ceres, Formosa, Goianésia, Goiânia, Goiás, Inhumas, Ipameri, Iporá, Itaberaí, Itapuranga, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Minaçu, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Porangatu, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, São Luís de Montes Belos, Senador Canedo, Silvânia, Trindade e Uruaçu.

Segundo as orientações da UEG, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto para ter acesso aos locais de prova. É necessário levar também caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente e o comprovante de inscrição. A UEG recomenda ainda que os candidatos cheguem aos locais de prova com antecedência para evitar aglomerações.

A prova será composta por uma Redação e por 52 questões objetivas sobre assuntos de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Vestibular 2023/1

De acordo com o edital, a oferta total da UEG é de 3.740 vagas distribuídas em 33 cursos de graduação. Nesta edição, os três cursos com maior concorrência são Biomedicina, com 30,93 candidatos por vaga (c/v), Direito, com 23,58 c/v, e Medicina Veterinária, com 20,97 c/v.

A universidade reserva parte das vagas segundo estabelece a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes de escolas públicas, com recorte de renda e percentual para negros, indígenas ou pessoas com deficiência (PcD).

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular 2023/1, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 27 de janeiro de 2023.

Acesse o edital do Vestibular 2023/1 para mais informações.

