UEM divulga oferta de vagas para o SiSU 2023/1

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) divulgou o termo de adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) referente ao primeiro processo seletivo de 2023. Conforme indicado no documento, a oferta total da UEM será de 656 vagas em cursos de graduação de diversas áreas.

As oportunidades estão distribuídas entre 81 cursos de graduação ministrados nos campi de Maringá, Umuarama, Cianorte, Ivaiporã, Goioerê e Cidade Gaúcha.

Do total das vagas, 632 vagas serão para a seleção em ampla concorrência, ou seja, para o público geral. Outras 24 vagas estão reservadas para o cumprimento das ações afirmativas da UEM. Desse modo, são oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

Seleção do SiSU 2023/1

A seleção dos inscritos no SiSU 2023/1 será feita exclusivamente por meio do aproveitamento do desempenho dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.

Portanto, poderão se inscrever os estudantes que tenham feito as provas aplicadas pelo Inep nos dias 13 e 20 de novembro. No entanto, segundo as regras do SiSU, não poderão participar os estudantes que tenham feito o exame na condição de “treineiros”. O Inep vai divulgar o resultado do Enem 2022 no dia 13 de fevereiro de 2023.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), as inscrições para o SiSU 2023/1 serão recebidas no período de 28 de fevereiro ao dia 3 de março de 2023. Tradicionalmente, as inscrições são gratuitas. Os interessados deverão se inscrever por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação do resultado do SiSU 2023/1 está prevista para o dia 7 de março de 2023.

