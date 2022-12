UEM realiza aplicação de provas do PAS 2022 na tarde de hoje (4)

A Universidade Estadual do Maringá (UEM) realiza na tarde deste domingo, dia 4 de dezembro, a aplicação das provas do Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2022. Segundo a UEM, são esperados 23.597 estudantes para as provas.

De acordo com o edital, o acesso aos locais de prova será permitido no período das 13h20min às 13h50min. A aplicação das provas terá duração máxima de cinco horas e vai até às 19h.

A UEM orienta os candidatos a chegarem com antecedência nos locais de prova para “não ter a entrada impedida no local em que fará a prova do PAS” devido a atrasos. É necessário apresentar documento oficial de identificação com foto para ter acesso aos locais de prova.

Além disso, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório em decorrência do aumento do número de casos de Covid-19. A UEM recomenda ainda que os estudantes evitem aglomerações.

Provas

De acordo com o edital, as provas serão compostas por 40 questões sobre disciplinas do Ensino Médio e por uma prova de redação em Língua Portuguesa. As questões serão sobre os seguintes assuntos: Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa e Literatura e Língua Estrangeira. A 3ª etapa do PAS conta também com questões de Conhecimentos Específicos, que variam de acordo com o curso de escolha do candidato.

Para responder as questões, serão aceitas apenas canetas de tinta na cor azul-escura, fabricada em material transparente.

Vagas e resultado

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da UEM é de 754 vagas para os aprovados na 3ª etapa do PAS 2022. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 23 de março de 2023.

Vestibular 2022

Além da seleção do PAS, a UEM também realizará seleção de novos alunos por meio do Vestibular 2022 para ingresso em 2023. Para o vestibular, a oferta é de 2.368 vagas em cursos de graduação de diversas áreas.

As provas do Vestibular 2022 estão marcadas para o dia 12 de fevereiro de 2023. A publicação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 23 de março.

