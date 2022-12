UEMG publicou edital com as principais datas do Vestibular 2023

A Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) divulgou o edital com as principais datas e procedimentos do Vestibular 2023. O documento regulamenta o processo seletivo para formação de novas turmas de alunos para diversos cursos de graduação da UEMG.

De acordo com o edital, o período de inscrição para o Vestibular 2023 será aberto no dia 7 de dezembro. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor será de R$5,00 (cinco reais).

Poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que se encontrem em condição de baixa renda, em atendimento à Lei Estadual nº 15.150, de 1º de junho de 2004.

Para as modalidades PROCAN, Inclusão Regional e solicitação de Isenção da taxa de inscrição, com envio da documentação, as inscrições chegam ao fim em 19 de dezembro. Para a seleção em ampla concorrência, os interessados poderão se inscrever até o dia 9 de janeiro de 2023.

Ainda conforme o edital, poderão se inscrever nesse processo seletivo candidatos portadores de certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, ou aqueles que comprovarem conclusão do Ensino Médio no período.

Provas do Vestibular 2023

Segundo o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2023 está marcada para o dia 29 de janeiro de 2023. Ao todo, a prova terá duração máxima de quatro horas. O candidato deve escolher o local de prova no momento da inscrição.

A UEMG vai aplicar uma Prova de Conhecimentos Gerais composta por 48 (quarenta e oito) questões de múltipla escolha sobre as disciplinas ministradas durante o Ensino Médio: Física, Matemática, História, Química, Biologia, Geografia, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

O edital indica ainda que a oferta total da UEMG para o Vestibular 2023 é de 4.607 em cursos de diversas áreas. A universidade reserva parte das vagas para estudantes de escolas públicas, para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência.

A divulgação do resultado preliminar está marcada para o dia 7 de março de 2023, enquanto o resultado final será publicado no dia 13 seguinte.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFPR libera a consulta aos locais de prova da 2ª fase do Vestibular 2023; saiba mais.