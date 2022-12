UEMS aplica provas do Vestibular 2023 neste sábado (17)

A Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) aplica neste sábado, dia 17 de dezembro, as provas do Vestibular 2023. De acordo com o edital, a aplicação das provas terá início às 14h, no horário do Mato Grosso do Sul.

Conforme as orientações da universidade, os candidatos devem chegar aos locais de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do fechamento dos portões. A consulta aos locais de prova poder ser feita por meio do site da FAPEC (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura).

O Vestibular 2023 contará com locais de prova em Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Será necessário apresentar documento oficial de identificação com foto para ter o acesso aos locais de prova liberado. Os candidatos devem levar também caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

Segundo o edital, a UEMS aplicará uma Prova Objetiva composta por assuntos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. Além disso, os candidatos farão também uma Prova de Redação em Língua Portuguesa. A aplicação das provas terá duração de cinco horas, com o termino previsto para 19h.

Vestibular 2023

De acordo com o edital, ao todo, a UEMS está ofertando 1.322 vagas em diversos cursos de graduação para essa edição do Vestibular. Há reserva de vagas segundo as Políticas de Ações Afirmativas da UEMS. Desse modo, há vagas exclusivas para candidatos negros, para indígenas, para residentes do MS e também para pessoas com deficiência (PcD).

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 30 de janeiro de 2023.

Acesse o edital do Vestibular 2023 para mais informações.

