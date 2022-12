UENF divulga oferta de vagas para a 1ª edição do SiSU 2023

A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) já divulgou o termo de adesão com o quantitativo das vagas ofertadas na 1ª edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2023. Conforme o documento, a oferta da universidade é de 558 vagas para ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2023.

Ainda de acordo com o termo de adesão, a UENF está ofertando vagas para ingresso em 16 cursos de graduação ministrados em Campos dos Goytacazes (RJ).

Do total das vagas, 304 são para a seleção em ampla concorrência, ou seja, para o público geral. Outras 254 vagas estão reservadas para o cumprimento das ações afirmativas da universidade. Serão contemplados pelas ações afirmativas:

candidatos com deficiência, ou filhos de policiais civis, militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço, com comprovação de carência socioeconômica;

candidatos que tenham cursado, na rede pública, os últimos quatro anos do ensino

fundamental e todo o ensino médio e com comprovação de carência socioeconômica;

fundamental e todo o ensino médio e com comprovação de carência socioeconômica; candidatos negros ou indígenas com comprovação de carência socioeconômica.

SiSU 2023/1

Conforme o cronograma do MEC, o período de inscrição para a 1ª edição do SiSU 2023 será do dia 16 ao dia 24 de fevereiro de 2023. As inscrições poderão ser feitas gratuitamente, exclusivamente através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A divulgação da chamada única do SiSU 2023/1 está prevista para o dia 28 de fevereiro. Os candidatos não convocados poderão manifestar interesse na lista de espera.

A seleção do SiSU 2023/1 será feita com o aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Portanto, só poderão se inscrever os estudantes que tenham participado dessa última edição do exame, cuja aplicação das provas aconteceu nos dias 13 e 20 de novembro.

De acordo com as regras do SiSU, não poderão participar da seleção os estudantes que tenham tirado nota zero na prova de redação ou que tenham feito o Enem na condição de “treineiros”.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unitins está com o período de inscrição aberto para o Vestibular TO Graduado de 2023; saiba mais.