UEPB vai ofertar mais de 6 mil vagas através do SiSU 2023/1

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) divulgou o termo de adesão ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2023/1. De acordo com o documento, a oferta total da instituição é de 6.188 vagas.

As oportunidades são para ingresso em 87 cursos de graduação de diversas áreas. O termo de adesão indica ainda que, do total das vagas, 2.954 vagas serão ofertadas em ampla concorrência.

A UEPG reserva outras 3.234 vagas para o cumprimento das ações afirmativas. Nesse sentido, as vagas são exclusivas para candidatos trans (transexuais, travestis e transgêneros), ciganos, pessoas com deficiência, quilombolas, negros, indígenas e estudantes que tenham cursado o Ensino Médio em escolas públicas.

As oportunidades estão distribuídas pelos campi da UEPB localizados em Campina Grande, João Pessoa, Patos, Araruna, Catolé do Rocha e Guarabira.

SiSU 2023/1

De acordo com o cronograma divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), as inscrições para o SiSU 2023/1 serão recebidas no período de 28 de fevereiro ao dia 3 de março de 2023. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação do resultado do SiSU 2023/1 está prevista para o dia 7 de março de 2023.

A classificação dos inscritos no SiSU 2023/1 será feita através do aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. No entanto, as regras do SiSU determinam que os estudantes que tenham feito o exame na condição de “treineiros” não poderão se inscrever na seleção.

O Inep aplicou as provas do Enem 2022 nos dois últimos domingos, dias 13 e 20 de novembro. De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado do exame está prevista para o dia 13 de fevereiro de 2023.

