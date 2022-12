UERGS divulga oferta de vagas para a 1ª edição do SiSU 2023

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) divulgou o termo de adesão ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2023. De acordo com o documento, ao todo, a universidade vai ofertar 1.370 vagas na 1ª edição do SiSU 2023.

As oportunidades são para 40 cursos de graduação ministrados nos campi da UERGS localizados nas cidades de Cruz Alta, Osório, Porto Alegre, Soledade, Alegrete, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Encantado, Erechim, Frederico Westphalen, Guaíba, Sananduva, Santa Cruz do Sul, São Borja, São Francisco de

Paula, São Luiz Gonzaga, Tapes, Vacaria e Três Passos.

Ainda de acordo com o termo de adesão, do total das vagas, 538 são para a seleção em ampla concorrência. Outras 832 vagas estão reservadas para o cumprimento das ações afirmativas da universidade.

Portanto, essas vagas são exclusivas para candidatos economicamente hipossuficientes, com percentual para negros e pardos, para candidatos com deficiência e para indígenas.

SiSU 2023/1

A classificação dos inscritos no SiSU é feita por meio do aproveitamento das notas da última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Poderão se inscrever no SiSU 2023/1 os estudantes que fizeram o Enem 2022 e que obtenham nota maior que zero na prova de redação. No entanto, não poderão participar do SiSU os estudantes que tenham feito o Enem 2022 como “treineiros”.

De acordo com o cronograma do MEC, o período de inscrição para o SiSU 2023/1 será do dia 28 de fevereiro ao dia 3 de março de 2023. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A publicação do resultado do SiSU 2023/1, que conta com uma chamada única, está prevista para o dia 7 de março de 2023. Os candidatos que não forem selecionados na chamada única poderão manifestar interesse em participar da seleção da lista de espera. O MEC informará as demais datas através da publicação do edital de abertura do SiSU.

