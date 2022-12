Uesb abre matrículas para Vestibular 2023

Foto: Divulgação

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) abriu inscrições para o vestibular 2023 da instituição. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de janeiro, mediante o pagamento de taxa no valor de R$100. O processo deve ser feito on-line, pelo site do Vestibular 2023.

Estão sendo oferecidas 915 vagas, sendo 459 delas para o primeiro semestre de 2023 e 456 para o segundo. As vagas estão distribuídas entre os campi de Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié. Mais informações sobre a distribuição de vagas entre os cursos oferecidos podem ser encontradas no edital do vestibular.

O sistema de inscrição do vestibular avisará os candidatos que tem direito a isenção de taxa assim que a pessoa inserir seu CPF. Depois disso, o candidato pode seguir o processo normalmente, sem necessidade de pagamento do boleto.

É importante ressaltar que 50% das vagas são destinadas para a “Ampla Concorrência”, enquanto a outra metade é reservada para políticas afirmativas. Para essas vagas, podem se candidatar alunos do ensino público, aqueles que se autodeclaram negros.

Na modalidade “Cotas Adicionais”, onde são acrescidas três vagas direcionadas para quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. As provas estão marcadas para os dias 5 e 6 de fevereiro. Outros detalhes sobre o vestibular podem ser acessados on-line.

