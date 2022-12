UESB recebe inscrições para o Vestibular 2023 até 5 de janeiro

O período de inscrição para o Vestibular 2023 da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) está aberto. De acordo com o edital, as inscrições para o processo seletivo serão recebidas até o dia 5 de janeiro de 2023.

Para essa edição do processo seletivo, a UESB está ofertando 915 vagas, sendo 459 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2023, e 456 vagas para o segundo semestre letivo de 2023.

A universidade reserva parte das vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, para pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PcD).

Desde 2009, a UESB mantém o Sistema de Reserva de Vagas e as Cotas Adicionais no Vestibular. Com isso, no caso de candidatos indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, as chances de ingresso nos cursos são potencializadas com a oferta de vagas adicionais (uma para cada grupo) em cada um dos cursos da UESB.

Vestibular 2023

As inscrições para o Vestibular 2023 devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da universidade. De acordo com o edital, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 100.

Segundo o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2023 está prevista para os dias 5 e 6 de fevereiro de 2023. Os locais de prova serão nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista (BA).

Conforme o edital, a prova contará com 85 questões objetivas de disciplinas ministradas no Ensino Médio e por uma redação em Língua Portuguesa. Para as provas, a universidade recomenda a leitura das seguintes obras literárias:

“Olhos D’água”, de Conceição Evaristo;

“Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior.

Ainda de acordo com o cronograma, o resultado final do processo seletivo, com a lista de convocados em 1ª chamada, é esperado para o dia 24 de fevereiro de 2023.

Acesse o site da UESB para mais informações.

