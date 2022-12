Uesc suspende aulas presenciais após novos casos de Covid-19

Foto: Divulgação

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), localizada na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, suspendeu as aulas presenciais nesta sexta-feira (2), por causa do aumento de casos de Covid-19 no estado.

De acordo com a instituição, os cursos de graduação devem manter o modelo de aulas remotas temporariamente até que a administração adote novas medidas, diante do acompanhamento da situação.

Também nesta sexta, a universidade encerrou o expediente pouco depois das 12h, diante dos transtornos provocados pelas chuvas que atingem a região nos últimos dias.

Em nota, Uesc informou que o reitor Alessandro Fernandes de Santana tomou a decisão “considerando a segurança dos usuários do transporte dos servidores e discentes da instituição, com o risco iminente de alagamento de alguns trechos da pista da Rodovia Jorge Amado, entre as cidades de Ilhéus e Itabuna”.

