UFBA anuncia processo seletivo com 88 vagas para professores substitutos

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) anunciou a realização de um novo processo seletivo. Desta vez, a instituição prevê a contratação temporária de 88 professores substitutos para atuarem em diferentes disciplinas de formação superior.

As inscrições começam no dia 02 de janeiro de 2023 e contemplam candidatos com nível superior com titulações variadas.

A própria UFBA é a responsável pela organização do certame.

Vagas e salários UFBA – BA

O concurso da UFBA prevê 88 vagas para contratação imediata distribuída entre diversas áreas de nível superior.

Desse total de vagas, 70 são destinadas a ampla concorrência e 18 para candidatos que se autodeclararem como negros ou pardos no momento da inscrição.

Vale citar ainda que as vagas são para os Campus de Salvador e Vitória da Conquista.

Confira as oportunidades a seguir:

Campus Vitória da Conquista

Coordenação Acadêmica – 13 vagas;

Campus Salvador

Faculdade de Arquitetura – Coordenação Acadêmica – 3 vagas;

Escola Politécnica – Departamento de Construção e Estruturas – 1 vaga;

Departamento de Engenharia Mecânica – 1 vaga;

Departamento de Engenharia Química – 1 vaga;

Departamento de Ciência e Tecnologia dos Materiais – 1 vaga;

Instituto de Computação – Departamento de Ciência da Computação – 2 vagas;

Instituto de Física – Departamento de Física do Estado Sólido – 1 vaga;

Instituto de Matemática e Estatística – Departamento de Matemática – 1 vaga;

Instituto de Química – Departamento de Química Orgânica – 1 vaga;

Instituto de Biologia – Coordenação Acadêmica – 1 vaga;

Escola De Enfermagem – Coordenação Acadêmica – 1 vaga;

Faculdade de Farmácia – Departamento de Análises Bromatológicas – 2 vagas;

Departamento de Medicamento – 1 vaga;

Faculdade de Odontologia – Departamento de Clínica Odontológica – 2 vagas;

Instituto de Ciências da Saúde – Departamento de Biomorfologia – 1 vaga;

Departamento de Bioquímica e Biofísica – 2 vagas;

Departamento de Biotecnologia – 1 vaga;

Instituto Multidisciplinar de Reabilitação E Saúde – Departamento de Fisioterapia – 3 vagas;

Departamento de Fonoaudiologia – 4 vagas;

Faculdade de Medicina da Bahia – Departamento de Anestesiologia e Cirurgia – 1 vaga;

Departamento de Medicina Interna e Apoio Diagnóstico – 1 vaga;

Departamento de Neurociências e Saúde Mental – 1 vaga;

Departamento de Saúde da Família – 2 vagas;

Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia – Departamento de Anatomia, Patologia e Clínicas Veterinárias – 1 vaga;

Departamento de Zootecnia – 1 vaga;

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Produção Animal – 1 vaga;

Escola de Nutrição – Departamento de Ciência de Alimentos – 2 vagas;

Escola de Administração – Departamento de Administração – 1 vaga;

Faculdade de Direito – Departamento de Direito Público – 2 vagas;

Faculdade de Economia – Departamento de Economia – 1 vaga;

Faculdade De Educação – Departamento de Educação I – 3 vagas;

Departamento de Educação II – 4 vagas;

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – Departamento de Antropologia e Etnologia – 1 vaga;

Departamento de Filosofia – 1 vaga;

Departamento de História – 1 vaga;

Departamento de Museologia – 1 vaga;

Departamento de Sociologia – 3 vagas;

Departamento de Ciência Política – 1 vaga;

Instituto de Ciência da Informação – Departamento de Fundamentos e Processos Informacionais – 1 vaga;

Instituto de Letras – Coordenação Acadêmica – 9 vagas;

Escola De Música – Departamento de Música – 3 vagas;

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências – Coordenação Acadêmica – 3 vagas;

Os salários oferecidos pela UFBA cumprem a remuneração básica em parcela única correspondente à composição de vencimento básico e retribuição por titulação, de acordo com o regime de trabalho e a titulação mínima exigida para ingresso, ambos estabelecidos no Edital Interno, tendo-se como referência o Nível I da Classe A da Carreira de Magistério Superior..

Inscrições UFBA – BA

Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar a inscrição entre os dias 02 e 13 de janeiro de 2023, diretamente pelo site da UFBA e pela unidade universitária pretendida pelo candidato.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

Etapas concurso UFBA – BA

O processo seletivo para professores substitutos da UFBA será realizado nos dias 19, 20, 23 e 24 de janeiro de 2023 diretamente no Campus Salvador.

Maiores informações podem ser consultadas diretamente no edital do processo seletivo.