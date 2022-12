UFJF: gabaritos preliminares do Pism 2023 estão disponíveis

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) já liberou os gabaritos preliminares das provas objetivas do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar as respostas oficiais preliminares dos três módulos por meio do site da UFJF.

Os interessados em contestar os resultados puderam interpor recursos no dia 5 de dezembro. De acordo com o edital, o resultado dos recursos e o gabarito oficial serão divulgados até o dia 2 de fevereiro de 2023, no site da Copese (Coordenação Geral de Processos Seletivos).

Ainda segundo o edital, a publicação do resultado do Módulo III está marcada para o dia 19 de janeiro de 2023, enquanto a divulgação dos desempenhos dos Módulo I e II está prevista para 23 de março.

Pism 2023

A UFJF realizou a aplicação das provas dos três módulos nos dias 3 e 4 de dezembro. Em ambos os dias as provas foram aplicadas no período da tarde, das 13h30 às 17h30. Houve locais de prova em Governador Valadares (MG), Juiz de Fora (MG) Muriaé (MG), Petrópolis (RJ) e Volta Redonda (RJ).

Conforme o edital, os Módulos I e II contaram com apenas um caderno de prova, enquanto o Módulo III conta com dois cadernos de prova.

As provas dos Módulos I e II foram compostas por 20 questões objetivas e 8 discursivas em cada dia da seleção. Já as provas do Módulo III foram constituídas por questões objetivas e discursivas de disciplinas gerais e específicas, de acordo com a área do curso escolhido.

De acordo com o edital, a oferta total da UFJF é de 2.263 vagas em 75 cursos de graduação para os aprovados no Módulo III do Pism 2023. Do total, 1.903 oportunidades são para os cursos do campus Juiz de Fora e 360 para os cursos de Governador Valadares.

Veja mais detalhes no edital do Pism 2023.

