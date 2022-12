UFMA recebe inscrições para 10 mil vagas em curso gratuito a distância

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) abriu o período de inscrição para o curso gratuito na modalidade de Educação a Distância (EaD) sobre Introdução às ferramentas de Administração Estratégica e de Planejamento para gestores de Serviços de Reabilitação.

A oferta total da universidade é de 10 mil vagas para 2023. De acordo com as orientações da UFMA, as inscrições devem ser feitas via Internet, exclusivamente por meio deste link. Conforme o cronograma, o período de inscrição segue aberto até o dia 30 de maio de 2023.

Assim como o curso, as inscrições são gratuitas. Podem se inscrever quaisquer pessoas interessadas no tema abordado.

No entanto, o curso tem como público-alvo pessoas que trabalham no SUS, que estejam envolvidas na reabilitação da Pessoa com Deficiência, como, por exemplo, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, cirurgiões-dentistas, gestores dos serviços de reabilitação, etc.

Entre os assuntos abordados no curso figuram os seguintes tópicos: assistência nos serviços de reabilitação voltados às pessoas com deficiência; os fundamentos da gestão estratégica; vantagem competitiva; formulação e implementação da estratégia; avaliação e controle; análise setorial; fatores críticos do sucesso e análise SWOT; sistemas de gestão estratégica; balance scorecard (BSC) e gestão de indicadores.

A duração total do curso é de 30 horas. Após a conclusão do curso, a UFMA disponibilizará certificado para o aluno. O prazo para realização do curso é de 21 de dezembro de 2022 a 30 de junho de 2023. O curso é ministrado através da plataforma UNA-SUS.

Acesse a página do curso para mais informações.

