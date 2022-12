UFMG abre período de inscrição do Vestibular 2023 de cursos com habilidades específicas

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está com inscrições abertas para o Vestibular 2023 de cursos que exigem habilidades específicas. De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas até as 17h do dia 20 de janeiro de 2023.

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas on-line, por meio do site da UFMG. Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 205, até 23 de janeiro de 2023.

Os pedidos de isenção já foram recebidos pela UFMG. Mesmo que tenha feito uma inscrição antes da divulgação do resultado da isenção, o candidato que tiver obtido isenção da taxa de inscrição deverá fazer uma nova inscrição.

Seleção

O Vestibular 2023 de Habilidades contará com duas etapas. A 1ª etapa consiste no aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Portanto, somente poderá participar do concurso o estudante que fizeram as provas do Enem 2022.

Já a 2ª etapa consiste na aplicação provas de habilidades específicas. As avaliações práticas de Música da segunda fase serão realizadas de forma presencial, enquanto os candidatos aos cursos de Teatro e Dança devem realizar a gravação de um vídeo e enviar para a universidade.

Os candidatos aos cursos de Teatro e Dança deverão enviar os vídeos solicitados no período de 17 a 22 de fevereiro de 2023. A aplicação das provas da 2ª etapa para o cursos de Música será nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro.

A publicação do resultado preliminar está prevista para o dia 2 de março, enquanto o resultado final será publicado no dia 8 de março.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unitins está com o período de inscrição aberto para o Vestibular TO Graduado de 2023; saiba mais.