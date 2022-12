UFMS aplica provas do Vestibular 2023 na manhã de hoje

A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) aplica neste domingo, dia 4 de dezembro, as provas do Vestibular 2023. De acordo com o edital, a aplicação será no período da manhã, com o fechamento dos portões às 8h (horário de MS).

Conforme as orientações da UFMS, os candidatos deverão chegar com antecedência mínima de 30 minutos antes do fechamento dos portões. A aplicação terá duração máxima de cinco horas, chegando ao fim às 13h.

Os locais de prova serão nas seguintes cidades: Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para as provas presenciais, os candidatos devem apresentar documento original de identificação com foto e levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente.

Além das provas presenciais, a UFMS realiza também hoje (4) a aplicação das provas digitais. O horário de aplicação é o mesmo, mas os estudantes farão as provas por meio de computador equipado, obrigatoriamente, com câmera digital. É de responsabilidade do candidato a avaliação de cada equipamento.

De acordo com o edital, a prova será composta por uma redação e por 60 questões objetivas sobre assuntos do Ensino Médio: Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, História, Geografia, Física, Química e Língua Estrangeira.

Vestibular 2023

Ao todo, a UFMS está ofertando 5.525 vagas em 114 cursos para ingresso em 2023, sendo 3.347 são para o Vestibular e 1.089 vagas para os aprovados na 3ª e última etapa do Passe (Programa de Avaliação Seriada Seletiva). As oportunidades estão distribuídas pelos campi de Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal.

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 23 de janeiro de 2023, enquanto o resultado final será liberado no dia 6 de fevereiro.

Acesse o Manual do Candidato para mais informações.

