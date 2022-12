UFPB divulga resultado preliminar do Processo Seletivo EaD 2023

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) divulgou na noite desta quinta-feira, dia 15 de dezembro, o resultado preliminar do Processo Seletivo 2023 para ingresso em cursos de graduação na modalidade EaD (Educação a Distância). Os candidatos podem consultar a classificação preliminar por meio do site da UFPB.

De acordo com a UFPB, os interessados em contestar o resultado preliminar poderão entrar com recursos nos dias 16 e 17 de dezembro. Conforme as orientações do edital, os recursos devem ser encaminhados à Coordenação Acadêmica da PRG, em formulário de recurso disponibilizado no ANEXO III, via processo eletrônico aberto no Protocolo Geral da UFPB, exclusivamente pelo site do Sipac.

Após a análise dos recursos, a UFPB divulgará o resultado final do Vestibular EaD 2023 no dia 20 de dezembro. Na mesma data a universidade deve publicar as orientações para as matrículas dos convocados em 1ª chamada.

Como foi o PS EADA 2023?

De acordo com o edital, a classificação dos inscritos para o PS EAD 2023 foi feita a partir do aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, puderam participar da seleção os candidatos que fizeram uma das últimas cinco últimas edições do Enem (2017, 2018, 2019, 2020 e 2021).

Ao todo, a UFPB está ofertando 485 vagas para ingresso no 1º semestre letivo de 2023, cujo início está previsto para 24 de julho. As vagas do PS EaD 2023 são ofertadas no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

O edital indica ainda que as vagas são para sete cursos de licenciatura (Letras Libras, Pedagogia, Ciências Agrárias, Letras Espanhol, Letras Inglês, Letras Português e Matemática) e estão distribuídas pelos polos nas cidades de Alagoa Grande, Conde, Duas Estradas, Itaporanga, Lucena, Mari, Pitimbu, Santa Luzia, Taperoá, Cuité de Mamanguape, João Pessoa, Araruna e Livramento.

Acesse o edital do PS EaD na íntegra para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unicamp divulgou o padrão de respostas esperadas para as provas da 2ª fase do Vestibular 2023; saiba mais.