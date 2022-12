UFPR registra abstenção de 10,58% na 2ª fase do Vestibular 2023

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) informou que a 2ª fase do Vestibular 2023 registrou 10,58% de abstenção. As provas da 2ª fase foram aplicadas na tarde do último domingo, dia 4 de dezembro. De acordo com a UFPR, eram esperados para as provas 10.014 estudantes convocados.

Na noite de ontem (4), o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, anunciou que a universidade voltará a realizar o tradicional banho de lama para os aprovados no Vestibular 2023. Há dois anos a universidade não realiza a festa em decorrência da pandemia de Covid-19:

“Será o primeiro banho de lama pós-pandemia. Uma oportunidade para receber com muita alegria os calouros e calouras da nossa universidade”, afirmou o reitor.

As provas da 2ª fase foram compostas por questões discursivas sobre conhecimentos específicos, de acordo com o curso de escolha do candidato. Houve locais de prova em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo.

Nesta segunda-feira (5), a UFPR aplicará a partir das 14h as provas de habilidades específicas para os candidatos inscritos em cursos que têm essa exigência. Segundo a universidade, dos 124 cursos, 47 contam com provas específicas, cuja composição varia de acordo com o curso.

Vestibular 2023

Conforme o edital, a oferta total da UFPR é de 5.361 vagas para 126 cursos de graduação. Há vagas para cursos ministrados nos campi da universidade localizados nas cidades de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo. Há reserva de vagas segundo estabelece a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes de escolas públicas, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas e PcD.

Segundo o cronograma, a publicação do resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 13 de janeiro de 2023. A UFPR deve divulgar orientações para as matrículas na mesma data.

