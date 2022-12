UFRA divulga termo de adesão ao SiSU 2023/1; veja oferta de vagas

A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) divulgou o termo de adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do primeiro semestre de 2023. De acordo com o documento, a UFRA vai ofertar ao todo 1.120 vagas em diversos cursos de graduação.

O termo de adesão indica que a oferta da universidade contempla 42 cursos de graduação. As oportunidades estão distribuídas pelos campi da UFRA localizados nos seguintes municípios: Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Tomé-Açu e Parauapebas.

A universidade reserva 580 vagas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Portanto, são vagas exclusivas para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

Outras 3 vagas estão reservadas para o cumprimento das ações afirmativas. As demais 537 vagas serão para a seleção em ampla concorrência, ou seja, para o público geral.

SiSU 2023/1

Segundo o cronograma, as inscrições para o SiSU 2023/1 serão recebidas no período do dia 28 de fevereiro ao dia 3 de março de 2023. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), as inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação do resultado está prevista para o dia 7 de março.

A seleção dos inscritos no SiSU é tradicionalmente feita por meio das notas obtidas na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, poderão se inscrever nesta edição do SiSU os estudantes que fizeram o Enem 2022. No entanto, os estudantes que tenham feito o exame na condição de “treineiros” não poderão se inscrever no SiSU.

O Inep aplicou as provas do Enem 2022 nos dois últimos domingos, dias 13 e 20 de novembro. De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado do exame está prevista para o dia 13 de fevereiro de 2023.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unicamp encerra nesta quarta (30) o período de inscrição para o Vestibular 2023 via notas do Enem; saiba mais.