UFRR divulga gabarito definitivo do Vestibular 2023

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) publicou na tarde desta segunda-feira, dia 12 de dezembro, o gabarito definitivo do Vestibular 2023. Desse modo, os participantes já podem consultar as respostas oficiais finais da prova objetiva por meio do site da CPV (Comissão Permanente de Vestibular).

A universidade também divulgou hoje (12) as respostas aos recursos enviados pelos candidatos contra o gabarito preliminar.

De acordo com o cronograma, a UFRR vai divulgar o resultado final, com a classificação final do Vestibular 2023 e da 3ª etapa do PSS, no dia 3 de fevereiro de 2023. Na mesma data a universidade deve publicar as orientações para as matrículas dos convocados em 1ª chamada. Já a divulgação dos desempenhos dos inscritos nas etapas 1 e 2 do PSS 2023 está prevista para o dia 23 de dezembro deste ano.

Como foi o Vestibular 2023?

A oferta total da UFRR é de 753 vagas para 38 cursos de graduação, com ingresso no 1º e 2º semestres letivos de 2023. Metade das vagas está reservada de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência.

A UFPR aplicou as provas do Vestibular 2023 na manhã do dia 27 de novembro, das 8h às 13h. Os locais de prova foram exclusivamente em Boa Vista (RR).

Conforme estabelecido no edital, a avaliação foi composta por uma prova de redação em Língua Portuguesa e por questões objetivas sobre as disciplinas do Ensino Médio: Língua Portuguesa, Química, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Matemática, Biologia, História, Física, Geografia.

