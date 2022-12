UFSC realiza hoje segundo dia de provas do Vestibular Unificado 2023

Acontece neste domingo, dia 11 de dezembro, o segundo dia de aplicação das provas do Vestibular Unificado 2023 realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC). As provas serão aplicadas no período da tarde, das 14h às 19h.

De acordo com o cronograma, os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 13h e fechados, pontualmente, às 13h45. As provas terão duração de cinco horas.

Os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto informado no momento da inscrição para ter o acesso aos locais de prova liberado. Conforme as orientações da UFSC e do IFSC, é necessário levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

O uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório em decorrência da pandemia. Além disso, os candidatos devem apresentar comprovante de vacinação para covid-19 ou teste negativo, realizado no máximo em 72 horas anteriores ao dia 10 de dezembro de 2022.

Neste domingo (11), os candidatos responderão a Prova II, que é composta por questões de Ciências Humanas e Sociais (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Física, Química e por uma proposta de Redação em Língua Portuguesa.

A divulgação do gabarito preliminar será feita logo após a aplicação das provas, com recebimento de recursos até 19h do dia 12 de dezembro.

Vestibular Unificado 2023

Conforme o edital, a oferta total da UFSC é de 4.521 vagas para ingresso em 100 cursos de graduação de diversas áreas. As oportunidades são para os campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville.

O IFSC, por sua vez, está ofertando 964 vagas para 46 cursos ministrados nas unidades das cidades de Araranguá, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Garopaba, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Palhoça, São José, São Miguel do Oeste, Tubarão, Urupema e Xanxerê.

Acesse a página do Vestibular para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFMS realiza aplicação das provas das três etapas do Passe 2022 neste domingo (11); saiba mais.