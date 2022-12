UFSJ publica edital de vestibular para Música; veja período de inscrição

O edital do Processo Seletivo indica ainda que a oferta da UFSJ contempla Canto Lírico e Canto Popular; Educação Musical; Clarineta, Flauta Transversal, Percussão, Piano, Saxofone, Trombone, Trompete, Viola, Violão, Violino e Violoncelo. O curso é sediado no campus de São João del Rei.

Ao todo, são ofertadas 40 vagas. Parte das oportunidades estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas. Nesse sentido à vagas exclusivas para aqueles que cursaram o Ensino Médio integralmente em escolas da rede pública.

Seleção com notas do Enem

A seleção dos candidatos contará com o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), já que a UFSJ não realiza mais o seu vestibular tradicional desde 2013.

Além do desempenho no exame, o Processo Seletivo Especial para o curso de Música conta também com a aplicação de uma Prova de Habilidades Específicas para a seleção dos alunos. De acordo com a universidade, em caso de dúvidas sobre a seletiva, os estudantes podem entrar em contato para esclarecimento de dúvidas através do seguinte endereço de e-mail: copeve@ufsj.edu.br.

Acesse o edital do PSE de Música para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Após prorrogação, Fatecs encerram período de inscrição do Vestibular 2023 na terça-feira (20); saiba mais.