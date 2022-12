UFU recebe inscrições para Vestibular via Enem 2022/2

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) está com inscrições abertas para o Vestibular de Vagas Remanescentes 2022/2 via notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com o edital, os interessados poderão se inscrever até 16h do dia 16 de janeiro de 2023.

As inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do site da universidade. Não haverá cobrança de taxa de inscrição neste processo seletivo.

Seleção via Enem

Conforme indica o edital, para fins de classificação, a UFU fará exclusivamente o aproveitamento das notas do Enem. Serão aceitas apenas as edições do exame ocorridas entre 2019 e 2021. Portanto, só poderão participar do Vestibular de Vagas Remanescentes 2022/2 os estudantes que fizeram uma das três edições aceitas.

A UFU vai considerar as notas obtidas nas provas de Redação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. O candidato que zerar a nota da prova de redação em todas as edições do Enem que participou será eliminado.

Vagas e resultados

A oferta total da UFU é de 177 vagas remanescentes para ingresso em cursos de graduação no primeiro semestre de 2023. Há oportunidades para os campi da universidade localizados nas cidades de Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas e Uberlândia.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 31 de janeiro. Os candidatos poderão consultar a lista de classificados a partir das 11h no site do Vestibular.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

