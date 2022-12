UFV altera calendário acadêmico de 2023 em decorrência de atrasos em divulgações do MEC

A Universidade Federal de Viçosa (UFV) anunciou na última sexta-feira, dia 16 de dezembro, que realizou alterações no calendário acadêmico da graduação dos campi localizados em Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba para os dois semestres letivos de 2023.

Conforme o novo calendário, o início das aulas será no dia 20 de março de 2023. Inicialmente, o início das aulas estava previsto para 6 de março.

As alterações no calendário foram aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da UFV. O reitor da UFV, Demetrius David da Silva, assinou a resolução com a alteração das datas dos semestres 2023/1 e 2023/2 nesta sexta-feira (16).

De acordo com o comunicado, a universidade optou por alterar o calendário devido aos atrasos do Ministério da Educação (MEC) na divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 e do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2023 do primeiro semestre de 2023.

No comunicado, a UFV destacou que “a alteração no calendário da graduação inclui ainda o adiamento do término das aulas – de 8 para 15 de julho – e traz pequenos ajustes no cronograma do segundo semestre letivo. Esses ajustes estão relacionados, por exemplo, ao início e término das aulas – 14 de agosto e 16 de dezembro, respectivamente – e às datas das cerimônias de colação de grau”.

Veja o comunicado da UFV na íntegra para mais detalhes.

