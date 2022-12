Última gravação de estúdio de Gal Costa foi com Marina Sena

Foto: Alile Dara Onawale

Quis o destino que o último ato em estúdio de Gal Costa, um dos maiores nomes da história da música brasileira, fosse ao lado de Marina Sena, uma das principais promessas da música contemporâneo do país.

A dupla gravou uma versão produzida por Guilherme Kastrup de “Para Lennon e McCartney”(Fernando Brant/ Lo Borges/ Márcio Borges) no projeto Música Conecta, que anuncia um álbum da Biscoito Fino com lançamento previsto para o próximo ano. Um mini doc dirigido por Safira Monteiro com o registro deste encontro acompanha o lançamento que acontece na próxima sexta-feira (9).

O encontro de ambas foi um presente, um sonho realizado pela norte-mineira que arrebatou o Brasil com seu álbum de estreia, “De primeira”.

“No momento que eu pude realmente ser artista foi quando me conectei com a obra de Gal. Foi uma virada de chave na minha cabeça, um refinamento da arte mais pura”, lembra a cantora. “ Não tem nada que eu me inspire mais do que no comportamento de Gal Costa. O jeito dela no palco e na frente das câmeras têm conexão direta com meu desabrochar”, disse ela.

Vale destacar uma coincidência em comum entre as duas artistas: Gal e Marina nasceram no mesmo 26 de setembro. “Quando descobri isso tive a certeza que temos conexões de outras vidas”, disse Marina. “Eu acredito. E a gente nasceu para ter poder e conseguir transformar as coisas”, rebateu Gal. “Meu propósito sempre foi ser cantora como se eu soubesse que eu iria ser. Toda essa trajetória foi de alegria e de sofrimento, mas eu acho que sou uma pessoa de sorte. O universo realmente me protege e sou muito agradecida por isso”, afirma a tropicalista que nos deixou no último 9 de novembro.

Música Conecta

Idealizado por Alice Caymmi, Adriana Vieira e Talita Morais, com coordenação artística de Ana Basbaum e realização da Multi Planejamento, o “Música Conecta” traz como objetivo é valorizar a cena contemporânea da música brasileira com encontros geracionais. Além da faixa de Gal Costa e Marina Sena, em setembro foi lançada a versão de “Vida de viajante”, interpretada por Illy e Luiz Caldas.

