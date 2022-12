ÚLTIMA SEMANA para sacar R$ 1 mil do FGTS

Os trabalhadores que possuem saldo positivo na conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem sacar os recursos até o dia 15 de dezembro. Vale lembrar que o limite é de R$ 1 mil por cidadão, ou seja, aqueles que já sacaram o dinheiro não poderão sacar novamente.

De acordo com o FGTS, cerca de 12 milhões de trabalhadores brasileiros ainda podem solicitar o saque extraordinário do fundo. Isso significa que, ao todo, aproximadamente R$ 8 bilhões ainda estão disponíveis para saque. Vale lembrar que não existe previsão para a prorrogação do saque desses recursos, ou seja, é importante ficar atendo ao prazo estipulado.

Segundo informações disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal, valores bloqueados na conta do FGTS não estão disponíveis. Desse modo, garantias de operações de crédito como a antecipação do Saque Aniversário estarão bloqueadas.

Mais informações sobre o saque extraordinário do FGTS

O saque extraordinário do FGTS começou a ser disponibilizado aos trabalhadores brasileiros no dia 20 de abril de 2022 por meio da Conta Poupança Social Digital aberta automaticamente pela Caixa. De acordo com a instituição financeira, o saque só pode ser feito uma única vez por trabalhador, sendo considerado o saldo disponível na data de realização do débito dos recursos e com o limite de R$ 1 mil por pessoa.

A Caixa ainda explica que em situações onde o titular possuir mais de uma conta do FGTS, o saque é feito primeiro nas contas relativas aos contratos de trabalho extintos, além de iniciar pela fala que houver menos saldo. Em seguida, o valor é debitado das demais contas dos trabalhadores.

O saque extraordinário do FGTS pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para aparelhos Android e iOS. No App os cidadãos podem pagar contas, realizar compras online utilizando o cartão virtual e fazer diversas transferências.

Também é possível sacar o dinheiro liberado pelo governo federal em terminais de autoatendimento da Caixa ou em casas lotéricas. Para fazer o saque do FGTS é preciso clicar em “Saque FGTS” e digitar o número do CPF. Por fim, será necessário digitar o código que será gerado no App e definir o valor desejado.

Vale lembrar que o saque extraordinário do FGTS não é obrigatório, ou seja, em casos onde os trabalhadores não desejam sacar os recursos, o dinheiro voltará para a conta do Fundo de Garantia.

Saiba como sacar o dinheiro

Como já dito anteriormente, o saque extraordinário do FGTS foi depositado aos trabalhadores na Conta Poupança Social Digital aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal. Desse modo, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa TEM, lançado em 2020 pela instituição financeira e disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS.

Para movimentar os recursos do FGTS por meio do Caixa TEM é necessário fazer login no aplicativo. Isso significa que nos casos onde os trabalhadores ainda não possuem uma conta será preciso fazer o cadastro. Apesar disso, o cadastro é bastante simples e leva poucos minutos.