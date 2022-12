ÚLTIMOS DIAS! Inscrições para programa de trainee da Natura terminam esta semana

Terminam esta semana as inscrições para programa de trainee da Natura. A empresa, multinacional brasileira de cosméticos e produtos de higiene pessoal, oferece vagas para o CorageNatura, programa de trainee com oportunidades exclusivas para pessoas negras, com chances para o Brasil e Argentina.

Podem se candidatar pessoas que se autodeclarem preta(o) ou parda(o), tenham disponibilidade para trabalhar em São Paulo (SP) e possuam espírito de liderança, inovação e intraempreendedorismo (Intraempreendedorismo é a habilidade de empreender dentro de uma organização). Experiências de vida transformadoras para compartilhar e graduação (Bacharelado ou Tecnólogo) completa até setembro de 2022 também fazem parte do pacote de requisitos. É importante dizer que um processo de heteroidentificação será conduzido pelo comitê da área de Diversidade, Igualdade & Inclusão da Natura &Co.

Os selecionados serão encorajados a inovar e a pensar em soluções para os desafios da organização durante os 18 meses de atuação no programa. Eles devem levar suas experiências de vida para criar soluções inovadoras e, com isso, gerar valor para o negócio e para o mundo. A ideia da empresa é desenvolver novos talentos para que se tornem líderes em um futuro próximo.

A empresa oferece salário compatível com o mercado, além de Plano de saúde, Seguro de Vida, Gympass, Cartão farmácia, Serviços de assistência psicológica, financeira, jurídica e social, Acompanhamento multidisciplinar para gestantes (colaboradoras ou esposas de colaboradores), Licença maternidade estendida de até 180 dias, Licença paternidade estendida de até 40 dias, Berçário, Benefício para filhos(as) de colaboradores(as) com deficiências, Restaurante na empresa (Sodexo), Transporte fretado ou vale-transporte, Short friday, Trabalho híbrido, Parceria com o banco Itaú para empréstimos e descontos em produtos Natura.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para se inscrever pelo site da Cia de Talentos. A seleção será dividida em etapas e inclui testes online, workshop sobre Inovação e Intraempreendedorismo, apresentação de um case Entrevista Online e Painel Final (etapa presencial).