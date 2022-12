Ultragaz abre 31 vagas de emprego pelo Brasil

Na Ultragaz, eles prometem incentivar um ambiente livre e igualitário, com diversidade de cor e caráter. Um espaço que acolhe diversas vozes que podem ir a qualquer lugar sem distinção. Define quem são e a diversidade em que acreditam. Todas as suas oportunidades de trabalho respeitam esse compromisso.

Ultragaz tem diversas oportunidades abertas no país

A empresa Ultragaz está lá todos os dias, todas as horas, onde quer que estejam, os brasileiros precisam deles. É a energia que existe na vida das pessoas. Ela cresceu, e quem estiver com ela crescerá junto. Esse é o seu valor, porque é uma energia capaz de evolução, transformação e mudança. A sua energia impulsiona vidas, sonhos e ideias.

A companhia está ofertando diversas vagas. Há oportunidades para quem está buscando o seu primeiro emprego através do programa Jovem Aprendiz. Para se cadastrar é preciso ter Ensino Médio completo, de 18 a 22 anos, boa comunicação e organização e conhecimento do Pacote Office. Ela oferece, além do salário, benefícios como vale transporte, assistência médica, vale refeição, assistência odontológica, vale alimentação e refeitório. Conheça todas as funções disponíveis abaixo e em seguida verifique os passos de como se inscrever:

Op. Produção;

Jovem Aprendiz;

Ass. Comercial Remoto;

Eletricista de Manutenção;

Anl. de Administração de Pessoal;

Tec. de Segurança do Trabalho;

Anl. de Rh/ DP;

Eletromecânico.

Como se candidatar

Para fazer a sua inscrição no processo seletivos das vagas oferecidas pela empresa Ultragaz é necessário visitar o site 123 empregos, encontrar o cargo de desejo e criar o seu cadastro na plataforma.

