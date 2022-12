UnB aplica provas da 1ª etapa do PAS 2022 na tarde deste sábado (17)

A Universidade de Brasília (UnB) realiza na tarde deste sábado, dia 17 de dezembro, a aplicação das provas da 1ª etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2022. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas será no período da tarde, das 13h às 18h (horário de Brasília).

A UnB já divulgou os locais de prova. Desse modo, os inscritos para a 1ª etapa do PAS podem consultar onde realizarão o exame por meio do site do Cebraspe. Os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência e munidos de documento oficial de identificação com foto e comprovante de solicitação de inscrição.

Além disso, é necessário levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, para responder as provas. A UnB não aceitará o uso de lápis, lapiseira, marca-texto e borracha durante a realização das provas.

De acordo com o edital, a prova será composta por questões objetivas sobre assuntos das seguintes disciplinas do Ensino Médio referentes ao 1º ano: Língua Estrangeira, Artes Cênicas, Artes Visuais, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, Música, Química e Sociologia.

Os gabaritos oficiais serão divulgados no dia 20 de dezembro, com recebimento de recursos nos dias 21 e 22 do mesmo mês.

PAS 2022

A oferta total da UnB para esse processo seletivo é de 4.238 vagas, sendo 2.118 vagas para ingresso no 1º semestre de 2023 e 2.120 para o 2º semestre. A universidade reserva parte das vagas para estudantes egressos de escolas da rede pública e para negros. As oportunidades estão distribuídas pelos campi Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado da 3ª etapa está prevista para o dia 24 de janeiro. Já a liberação do desempenho dos inscritos nas 1ª e 2ª etapas será feita nos dias 3 e 9 de março, respectivamente.

Veja detalhes no Guia do PAS.

