UnB realiza aplicação das provas da 2ª etapa do PAS 2022 neste sábado (10)

A Universidade de Brasília (UnB) realiza neste sábado, dia 10 de dezembro, a aplicação das provas da 2ª etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2022. No domingo, dia 11 de dezembro, serão aplicadas as provas da 3ª etapa do Programa.

Os candidatos podem consultar onde realizarão o exame por meio do site do Cebraspe, responsável por realizar o processo seletivo. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas será no período da tarde, das 13h às 18h (horário de Brasília).

A UnB orienta os candidatos a chegarem aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora do horário de início da aplicação. Para permitir o acesso dos estudantes, a UnB exige a apresentação de comprovante de solicitação de inscrição e documento oficial de identificação com foto. Além disso, os candidatos devem levar caneta fabricada em material transparente para responder a prova.

As avaliações serão compostas por uma redação em Língua Portuguesa e por questões objetivas sobre assuntos das seguintes disciplinas do Ensino Médio: Língua Estrangeira, Artes Cênicas, Artes Visuais, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, Música, Química e Sociologia.

PAS 2022

De acordo com o edital, a oferta total da UnB será de 4.238 vagas, sendo 2.118 vagas para ingresso no 1º semestre de 2023 e 2.120 para o 2º semestre. Há reserva de vagas para estudantes egressos de escolas da rede pública e para negros. As vagas são para os campi Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina.

Segundo o cronograma, a publicação do resultado da 3ª etapa está prevista para o dia 24 de janeiro, enquanto a liberação do desempenho dos inscritos nas 1ª e 2ª etapas será nos dias 3 e 9 de março, respectivamente.

Veja mais detalhes no Guia do PAS.

