UNCISAL informa quantitativo de vagas ofertadas no SiSU 2023/1

A Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL) divulgou o termo de adesão ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2023. De acordo com o termo, a oferta total da UNCISAL será de 400 vagas para ingresso em 10 cursos de graduação.

As oportunidades são para cursos ministrados nas unidades da universidade localizadas em Maceió. Do total das vagas, metade será para a seleção em ampla concorrência, ou seja, para o público geral.

Outras 200 vagas estão reservadas para o cumprimento das ações afirmativas da universidade. Desse modo, são oportunidades exclusivas para estudantes egressos de escolas públicas, com bonificação regional.

Período de inscrição do SiSU

De acordo com o novo cronograma divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), o período de inscrição para a 1ª edição do SiSU 2023 será do dia 16 ao dia 24 de fevereiro de 2023. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O cronograma do MEC indica ainda que a divulgação da chamada única do SiSU 2023/1 está prevista para o dia 28 de fevereiro.

A classificação dos inscritos será feita por meio do aproveitamento das notas da última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, só poderão se inscrever no SiSU 2023/1 os estudantes que fizeram o (Enem) 2022 e que não tenham tirado nota zero na prova de redação. Conforme as regras do programa, estudantes que tenham feito o Enem na condição de “treineiros” não poderão participar do SiSU 2023/1.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também FGV está com inscrições abertas para o Vestibular 2023 via notas do Enem até dia 6 de janeiro; saiba mais.