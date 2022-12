Unespar libera resultado final do Vestibular 2023

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) publicou nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro, o resultado final do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de classificados em 1ª chamada por meio do site da Unespar.

De acordo com as orientações da Unespar, as matrículas deverão ser feitas on-line segundo as normas especificadas no Edital de Convocação de Matrículas que será disponibilizado no site de matrículas da Unespar.

Conforme o cronograma do Vestibular 2022, ingresso 2023, há uma 2ª chamada prevista para dia 16 de fevereiro de 2023. A Unespar poderá também realizar uma 3ª chamada no dia 3 de março.

Como foi o Vestibular 2022/2023?

A Unespar aplicou as provas no dia 6 de novembro, no período da tarde. Os locais de aplicação das provas foram nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória.

A avaliação foi composta por uma prova de Redação em Língua Portuguesa e por 60 questões objetivas sobre as seguintes áreas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física, Biologia); Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Sociologia, Geografia e Filosofia); Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira – Inglês ou Espanhol, Literatura, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação); e Matemática e suas Tecnologias.

A oferta total da Unespar é de 1,9 mil vagas para ingresso no primeiro semestre de 2023 em mais de 70 cursos de graduação. Há reserva de vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública (25%); para candidatos autodeclarados pretos e pardo, de escolas públicas (20%); e para pessoas com deficiência (5%).

Acesse o site da Unespar para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IME publicou o resultado final do Exame Intelectual referente ao Vestibular 2023; saiba mais.