Unha Pintada rememora momento de delicado na pandemia

Quatrocentos e vinte e quatro quilômetros separam a Bahia de Sergipe, e mesmo com a distância, um dos gêneros mais característicos do estado conseguiu chegar em Aracaju e fazer de Aldiran Santana, vocalista da banda Unha Pintada, uma das maiores referências do arrocha.

O artista, nascido no Povoado Barroca, na zona rural do município de Simão Dias, em Sergipe, já fez o nome na música a ponto de ter o próprio festival, o Unha Prime, que desembarca em Salvador no sábado (10), como uma das atrações mais esperadas do final de semana.

“É sempre uma alegria poder cantar em Salvador, cidade que sempre me recebe de braços abertos. Estou muito feliz em poder trazer o Unha Prime pra cá, pois sei que os baianos gostam muito do meu trabalho, vou preparar um show especial, do jeito que só os baianos merecem”, afirmou o cantor.

Em entrevista ao iBahia, o cantor, que já colocou um novo trabalho para rodar nas ruas e nas redes sociais, falou sobre o retorno aos palcos após dois anos de pandemia e uma quebra da sequência que vinha sendo feita pela banda.

“A gente vinha no momento especial na carreira, fazendo shows lotados, era algo que o fogo tava enorme e depois veio a pandemia e deu uma baixada em tudo. Foi algo muito complicado no momento, principalmente para a gente do entretenimento, mas a gente tentou seguir trabalhando fazendo lives, divulgando os trabalhos pela internet, foi uma luta, mas o público deu uma força. A galera tava com sede dos eventos”, conta.

Para Aldiran, o período da pandemia foi ainda mais difícil. Enquanto todo o mundo lutava contra a Covid-19, o artista passou por um grave problema renal que o deixou internado em uma unidade de Aracaju.

“Existe essa situações de provações, eu fui provado, eu fiquei doente, não sabia nem se ia sobreviver. Então estava tudo no escuro. Eu, com muita fé, com muita oração conseguir passar por todo esse meu desafio. Me senti muito privilegiado, principalmente por Deus devido à minha fé. E essa segunda chance que eu tive de poder voltar a fazer o que eu gosto, o que eu amo, que é cantar e levar o alimento para casa para minha esposa meus filhos, eu não sei como descrever esse sentimento.”

Há 11 anos na estrada como cantor, a banda Unha Pintada já pode ser considerada como uma referência para os novos talentos da música e do gênero arrocha. “A gente procura fortalecer a nova geração em todos os eventos. No Unha Prime é uma mistura de artistas, tem o pessoal que está tendo essa ascensão, e quem já faz esse trabalho há algum tempo. A gente tem que procurar junto com as referências fortalecer o gênero.”

O artista também falou sobre a expansão do arrocha, que deixou de ser algo regional para ganhar notoriedade nacional, com a adesão de artistas de outros ritmos ao gênero.

“A gente fica feliz e a gente procura fortalecer cada vez mais esse gênero, né? Para que possa continuar expandindo para o país inteiro. Agora todo mundo reconhe o arrocha como arrocha. Antes a galera denominava como um bolero, um forró romântico, um sertanejo. Mas o arrocha é arrocha e cada vez mais a gente vem deixando essa marca”.

Para o Unha Prime, o artista reserva uma noite de muita sofrência e amor. A festa contará com mais de 6 horas de música, e além do show de Unha Pintada, o evento terá as apresentações de Kevi Jonny, Pablo, Dorgival Dantas e a banda Toque Dez.

“Estou procurando fazer essa junção das músicas do início da minha carreira, daquela explosão que foi 2019 início de 2020, com as músicas atuais. Vou fazer uma mistura de tudo que a galera que está pedindo. Em Salvador o público cobra muito músicas autorais e músicas de TBT, então estou fazendo uma mistura de tudo para a galera curtir”.

Os ingressos estão disponíveis na loja do Pida Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Piedade, e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do Bora Tickets a partir de R$ 66.

SERVIÇO

Unha Prime Salvador com Tierry, Pablo, Toque Dez, Kevi Jonny e Dorgival Dantas

Quando: 10 de dezembro, a partir das 19h

Onde: Arena Fonte Nova

Vendas: Na loja do Pida Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Piedade, e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br

