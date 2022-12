A Unicesumar é uma instituição de ensino criada a partir da vontade em se fazer presente e transformar a vida das pessoas. A companhia tem o comprometimento de entregar o melhor ensino aos seus alunos, a educação de qualidade é o que a move. Hoje, novas oportunidades de trabalho foram divulgadas no Sul do Brasil. Confira, a seguir.

Unicesumar abre vagas de emprego no Paraná

Cuidando da Educação de milhares de pessoas há cerca de 30 anos, hoje a Unicesumar está presente entre os 10 maiores grupos educacionais de todo o país. Em todos esses anos de atividade, a instituição já formou cerca de 400 mil alunos e o objetivo é que esse número aumente cada dia mais.

Atualmente a companhia está presente em algumas regiões no Sul do Brasil, como Ponta Grossa, Maringá, Curitiba, Londrina e Corumbá. A Unicesumar tem o objetivo de transformar a vida educacional de todos os alunos que entram na empresa. Para isso, trabalha com um time de profissionais preparados e capacitados. Confira a seguir as oportunidades de trabalho divulgadas pela companhia.

Agente de Portaria – Maringá/PR;

Tutor de Polo próprio – Maringá/PR;

Auxiliar de Limpeza – Maringá, Campo Grande, Londrina;

Analista de Comercialização de Pólos – Campo Grande;

Auxiliar de Saúde Bucal – Maringá/PR;

Consultor de Operações Acadêmicas – Maringá/PR;

Animador de Gráfico Sênior – Remoto e Maringá/PR.

Veja também: Coco Bambu abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para obter mais informações sobre as vagas divulgadas, basta realizar as instruções descritas no site 123 empregos e cadastrar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os principais processos seletivos e vagas de emprego da semana, divulgados diariamente aqui no Notícias Concursos.