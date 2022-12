UniCEUB encerra período de inscrição do Vestibular de Medicina 2023

O Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) encerra nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 560,00.

Os interessados devem realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Vunesp, fundação responsável por realizar o processo seletivo. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa dentro do prazo estabelecido no edital.

Vestibular de Medicina 2023

De acordo com o cronograma do edital, a aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2023 está prevista para o dia 8 de janeiro de 2023, no período da tarde. Os locais de prova serão exclusivamente em Brasília (DF). Os inscritos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 2 de janeiro de 2023, no site da Vunesp.

A avaliação será composta por uma Prova de Redação em Língua Portuguesa e por uma Prova de Conhecimentos Gerais constituída por 54 questões objetivas sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática. Segundo o edital, a prova poderá conter questões interdisciplinares.

Vagas e resultado

O edital indica ainda que a oferta total do UniCEUB é de 75 vagas para o curso de Medicina com ingresso no primeiro semestre letivo de 2023.